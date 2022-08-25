الخميس 25 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

اقتصاد

«جهاز برج العرب»: بيع 10 محلات فى مزاد علنى بـ20.5 مليون جنيه

برج العرب
برج العرب
ads

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع 10 محلات في أحياء المدينة، موضحًا أن تم بيع 8 محلات، بسعر تراوح ما بين 39 و154 ألف جنيه للمتر المسطح.

وأضاف: كما تم بيع عدد 2 محل بنشاط صيدلية، بسعر  من 82 إلى 100 ألف جنيه للمتر المسطح، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لمبيعات المزاد بلغت 20.5 مليون جنيه.

طرق سداد رسوم والمستحقات المالية للمحلات التجارية

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العمرانية الجديدة، عدة محاور لسداد المستحقات المالية، منها أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ بقيمة ٢٥٠٠٠ ألف جنيةً عن كل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

كما يتم سداد نسبة ١٠٪؜ و ١٪؜ و٠.٥٪؜ لصالح مجلس الأمناء من قيمة البيع الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد، بالإضافة إلى سداد نسبة ٥٪؜ كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وفيما يخص الطريقة الأولى للسداد، أشارت هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أنه  يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال مدة ٣ شهور من تاريخ رسو المزاد.

وفيما يخص الطريقة الثانية، فإنه يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ٣ سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافًا إليها عائد يعدل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد.

كما يتم سداد نسبة ٠.٥٪؜ مصاريف تحصيل و٢٪؜ طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد ٣ شهور من تاريخ رسو المزاد، مع قيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة قبل الاستلام.

ويمكن للمستفيدين معاينة المحلات التجارية قبل دخول المزاد وأثناء مواعيد العمل الرسمية.

مزاد مزاد علني بيع محلات تجارية بيع صيدليات مدينة برج العرب الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس واستخراج جواب الترشيح

بالدرجات.. مؤشرات تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثانية للثانوية العامة

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس ومؤشرات كل شعبة

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

خالد عكاشة

العملية الاستخبارية الأهم فى الحرب الروسية الأوكرانية

محمد العسيري

وماله لما يتغيّر.. عن التعليم والمحليات نتحدث

ماجد حبته

حر وجفاف وخسائر مهولة

د. القس صفوت البياضى

لا قيمة لمعروف قال فاعله: أنا فعلته

عبد الرحيم طايع

السلحدار والجوهرى والمهدى المنتظر!

مدحت بشاى

لا تطفئوا الروح

جلال حمام

حتى تظل أمريكا العظمى.. واشنطن قد تحرق العالم

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

معارك استخباراتية محتملة.. كيف تعمل إسرائيل في ملف الاتفاق النووي الإيراني؟

نتنياهو يتحدث عن الاتفاق مع إيران: فرصة لعودتى وسأمنعها من الطموح النووى

ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟ زيارة أمنية وسياسية والهدف إيران