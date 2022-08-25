«جهاز برج العرب»: بيع 10 محلات فى مزاد علنى بـ20.5 مليون جنيه

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع 10 محلات في أحياء المدينة، موضحًا أن تم بيع 8 محلات، بسعر تراوح ما بين 39 و154 ألف جنيه للمتر المسطح.

وأضاف: كما تم بيع عدد 2 محل بنشاط صيدلية، بسعر من 82 إلى 100 ألف جنيه للمتر المسطح، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لمبيعات المزاد بلغت 20.5 مليون جنيه.

طرق سداد رسوم والمستحقات المالية للمحلات التجارية

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العمرانية الجديدة، عدة محاور لسداد المستحقات المالية، منها أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ بقيمة ٢٥٠٠٠ ألف جنيةً عن كل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

كما يتم سداد نسبة ١٠٪؜ و ١٪؜ و٠.٥٪؜ لصالح مجلس الأمناء من قيمة البيع الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد، بالإضافة إلى سداد نسبة ٥٪؜ كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وفيما يخص الطريقة الأولى للسداد، أشارت هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أنه يتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال مدة ٣ شهور من تاريخ رسو المزاد.

وفيما يخص الطريقة الثانية، فإنه يتم سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ٣ سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافًا إليها عائد يعدل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد.

كما يتم سداد نسبة ٠.٥٪؜ مصاريف تحصيل و٢٪؜ طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد ٣ شهور من تاريخ رسو المزاد، مع قيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة قبل الاستلام.

ويمكن للمستفيدين معاينة المحلات التجارية قبل دخول المزاد وأثناء مواعيد العمل الرسمية.