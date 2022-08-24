بالرابط..خطوات الحصول على نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني لجميع المحافظات

نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2022، تتصدر مواقع البحث، خلال هذه الفترة، خاصًة بعد انتهاء الطلاب من أداء اختبارات الدور الثاني، حيث ينتظر هؤلاء الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الدور الثاني في كل المحافظات، وظهرت هذه النتائج في الكثير من المحافظات في مصر بالنسبة للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في الشهادة الإعدادية الدور الأول، وقد تم تأهيل هؤلاء الطلاب إلى دخول الاختبارات مرة أخرى حتى يتمكنوا من الالتحاق بمدارس الثانوية العامة أو مدارس التعليم الفني.

نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2022

وفي ظل البحث المستمر في الفترة الأخيرة بمختلف المحافظات، عن نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2022 لجميع الطلبة والطالبات الذين أدوا الامتحانات في جميع المحافظات المختلفة للدور الثاني من الصف الثالث الاعدادي 2022 الدور الثاني، فالنتيجة تظهر في كل محافظة على حدة، حيث تقوم كل محافظة بالإعلان عن النتائج فور انتهاء كنترولات التصحيح من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في مديريات التربية والتعليم.

محافظات ظهرت فيها نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022

جدير بالذكر أن النتيجة ظهرت في الكثير من المحافظات مثل “القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية والقليوبية وسيناء وبني سويف، والإسكندرية والمنيا والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية”.

و من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في باقي المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2022

وبعد أن ظهرت نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2022 في العديد من المحافظات، يمكن للجميع الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2022.

وفي ظل كثافة عمليات البحث عن نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية، تقدم "الدستور" طريقة الحصول على النتيجة في الخطوات التالية:-

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الدور الثاني

أولًا: يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي مباشرة.

ثانيًا: اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الدور الثاني.

ثالثًا: تسجيل كل البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس.

رابعًا: الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

وقامت العديد من المحافظات بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الدور الثاني، عبر موقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بها، ومن المقرر أن تقوم المحافظات الأخرى المتبقية بإعلان نتيجة الملاحق للشهادة الاعدادية 2022 في خلال أيام.

قدمنا لكم في هذا المقال الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتائج.