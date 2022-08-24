الأربعاء 24 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة ربة منزل ونفوق 8 ماشية فى حريق منزل وحوشين بسوهاج

حريق منزل
حريق منزل
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أصيبت ربة منزل ثلاثينية بحروق من الدرجة الثانية، ونفقت 8 رؤوس ماشية؛ إثر نشوب حريق في منزل مِلك أربعيني، مكون من طابقين، وامتد إلى حوشين للماشية مجاورين له، دائرة مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق في منزل دائرة المركز، ووجود مُصابة ونفوق 8 رؤوس ماشية.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في منزل مِلك المدعو “رمضان. ح. س- 49 عامًا- عامل”، وامتدت النيران إلى حوشين للماشية مُلاصقين  للمنزل، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي.

 تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حريق مركز ساقلتة محافظة سوهاج نفوق 8 رؤوس ماشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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