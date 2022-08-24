حبس عصابة تتاجر فى الأسلحة النارية بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى الأسلحة بالمخالفة لأحكام القانون.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواءين أشرف الجندي مدير الأمن، ومحمد عبدالله مدير المباحث من ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، طبنجة صوت وبداخلها الخزينة الخاصة بها، عدد من الطلقات الصوت، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم أمام اللواء علاء بشندي، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.