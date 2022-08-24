اعترافات المتهم بسرقة المساكن فى بدر

كشفت تحقيقات النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن أن المتهم بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى مدينة بدر، اعترف بارتكابه واقعتين سرقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير المباحث في ضبط عاطل، حال استقلاله سيارة "أجرة"، وبحوزته شاشة مجهولة المصدر.

وبمناقشته أمام اللواء علاء بشندي اعترف بسرقة الشاشة المضبوطة وجهاز "لاب توب" من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وتصرفه فى جهاز "اللاب توب" بالبيع لأحد الأشخاص "سيئ النية".

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.