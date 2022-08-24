الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط سائق دهس مواطنين بسيارته في الغربية

ضبط متهم
ضبط متهم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز كفر الزيات بالغربية، القبض على سائق توك توك بعدما صدم مواطنا أثناء استقلاله دراجته الهوائية وإصابته بكسور وكدمات.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ للشرطة بوصول شخص لمستشفي كفر الزيات العام مصابا بكدمات وكسور.

وبالفحص تبين أثناء استقلاله دراجته الهوائية صدمه توك توك يسير بسرعة جنونية، وأحدث ما به من إصابات وكدمات، فتم تحديد هوية المتهم والقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

محافظة الغربية سائق القبض كسور استقلال مركز كفر الزيات كفر الزيات العام

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وائل لطفي

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