الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع مهندس سقط من سقالة بالطابق الثالث في سوهاج

جثة
جثة
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لقى مهندس مدني بإحدى الشركات الخاصة أثناء قيامه بمتابعة أعمال صب الخرسانة مصرعه عقب سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الثالث بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بسقوط مهندس من أعلى سقالة بالطابق الثالث بمبنى تحت الإنشاء، مما نتج عنه وفاته وتم نقله للمستشفى الجامعى، ولا توجد شبهة جنائية.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوصول “عماد ا ف ع” 23 سنة مهندس مدني بشركة خاصة، ويقيم القليوبية إلى مستشفى سوهاج الجامعة "جثة هامدة" إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال “حسن ا ح س” - 23 سنة، مهندس مدني بذات الشركة، و"حسين ا ح س" - 27 سنة مهندس مدني بذات الشركة، ويقيمان دائرة المركز شاهدى واقعة، بأنه أثناء تواجد المذكور بعمله أعلى سقالة خشبية، لمتابعة أعمال صب خرسانة سقف الطابق الثالث، بمركز الإصلاح والتأهيل بأخميم الجديدة "تحت الإنشاء" اختل توازنه وسقط أرضاً، مما نتج عنه وفاته.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

دفن الجثة مهندس مدنى سقالة خشبية الطابق الثالث اختل توازنه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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