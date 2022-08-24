الأربعاء 24 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

رئيس الصومال يتوعد بـ«حرب شاملة» ضد حركة الشباب

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
ads

تعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الثلاثاء، بشن "حرب شاملة" للقضاء على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في أول بيان موجه إلى الأمة منذ الهجوم الدموي على فندق في مقديشو خلّف ما لا يقل عن 21 قتيلاً و117 جريحًا.

وقال الرئيس في بيان صادر عن الرئاسة: "أعلم أن الشعب الصومالي سئم من التعازي والحداد الذي لا ينتهي، وأعلم أنكم تفقدون أشخاصًا محترمين في كل هجوم ينفذه الإرهابيون".

وأضاف الرئيس محمود "لذلك أدعوكم للاستعداد لحرب شاملة ضد هؤلاء الذين لا تعرف قلوبهم الرحمة والذين يناصبون سلامنا العداء".

وكان الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي، الأكثر دموية في العاصمة منذ انتخاب حسن شيخ محمود في منتصف مايو وتوليه منصبه في أغسطس. 

وعقد الرئيس اجتماعا للجنة الأمن الوطني الثلاثاء بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية، وكذلك رؤساء الأجهزة الأمنية.

وقال الرئيس محمود: "نحن مصممون على أن نضعف الإرهابيين الذين يدمرون شعبنا حتى تحرير جميع المناطق التي يسيطرون عليها؛ هذه أولوية لحكومتنا، وإعداد هذه الخطة جارٍ وكذلك تنفيذها"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. 

وشنت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة والتي تقاتل الحكومة الصومالية منذ 15 عاما، هجوما كبيرا على فندق حياة في مقديشو مساء الجمعة. 

وخلال الهجوم اقتحم المسلحون الفندق الذي يلتقي فيه عادة المسؤولون الحكوميون ويكون مزدحمًا في يوم الإجازة الأسبوعية، وفجروا قنابل وأطلقوا النار.

واستمر الهجوم حتى ليل السبت الاحد إلى أن سيطرت القوات الامنية على الوضع. 

وأخرجت حركة الشباب من المدن الرئيسية في الصومال الواقع في القرن الأفريقي، بما في ذلك من مقديشو في عام 2011، لكنها ما زالت تتمركز في مناطق ريفية كبيرة وتشكل تهديدًا كبيرًا للسلطات.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود هجوم فندق مقدشيو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الحكومة الصومالية فندق حياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا تسمع لـ«غراب البين»!

الأكثر قراءة

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

نتيجة 3 إعدادي| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بالدرجات.. تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2022 في جميع الجامعات

نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022

إصابة 10 فى حادث دهس تريلا لـ 7 سيارات أعلى الطريق الدائرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الشبكة العربية للشباب في الانتخابات.. إنجاز للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

إبراهيم داود

محاولة لدخول مدارس الغناء

ماجد حبته

استهداف مصر بخمسين مقالًا فى الشهر

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة (صور)

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنفعل ما بوسعنا للتأثير على الاتفاق النووى الإيرانى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يعمق الاستيطان فى المنطقة «ج»

الخارجية الفلسطينية تدين الحرب المفتوحة من الاحتلال الإسرائيلى