5 أفدنة.. تفاصيل حريق ستوديو شبرامنت

كشفت المعاينة الأولية في حريق نشب داخل استديو تصوير تابع لشركة إنتاج فني ودعائي بطريق الصليبية بمنطقة شبرامنت، طريق الجبل بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة.

وتبين أن الحريق على مساحة 5 أفدنة عبارة عن منشآت خشبية مؤقتة بها بعض الأخشاب والأشجار، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات مع استمرار عمليات الإخماد من قبل قوات الحماية المدنية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بمزيد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه الاستراتيجية إلى موقع اندلاع النيران داخل استديو تصوير بطريق شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب المحافظة، وذلك عقب امتداد النيران إلى أشجار ومخلفاتها بمحيط الحريق.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل استديو تصوير بطريق شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، وجار محاصرة النيران.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.