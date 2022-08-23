الحماية المدنية تواصل جهودها لإخماد حريق استوديوهات شبرامنت

تكثف قوات الحماية المدنية بالجيزة، جهودها لمحاولات السيطرة على حريق اندلع داخل 3 استوديوهات تصوير أفلام بمنطقة شبرامنت التابعة لأبوالنمرس، وسط تواجد قيادات أمنية للمديرية للإشراف على عمليات إخماد الحريق.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب بأحد استوديوهات منطقة شبرامنت بمدينة أبوالنمرس.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في استديو تصوير بطريق الريغة في قرية شبرامنت بمدينة أبوالنمرس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء الى موقع الحريق.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها.

وتبين من المعاينة الأولية اشتعال النيران داخل أحد الاستوديوهات المتواجدة بالمكان، وامتدادها إلى أشجار ونخيل.