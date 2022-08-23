ألمانيا تتعهد بتقديم أسلحة إضافية لـ أوكرانيا

قيمتها أكثر من 500 مليون يورو

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده تستعد لشحن أسلحة إضافية بأكثر من 500 مليون يورو (3ر499 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في صد الغزو الروسي المستمر.

وقال شولتس خلال مشاركته اليوم في القمة التي أطلق عليها اسم "منصة القرم": "هذه معركة إرادات ومعركة لوجيستيات. ولذلك يجب علينا الاستمرار في دعم أوكرانيا على المدى الطويل، لكي تنتصر أوكرانيا، كدولة مستقلة ذات سيادة".

وذكر أن كييف ستحصل على ثلاثة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "آي آر آي اس-تي" و12 مركبة مدرعة للإنقاذ والإصلاح و20 راجمة صواريخ محمولة. وأشار إلى أنه سيتم نقل معظم هذه الأسلحة إليها في 2023، إلا أن بعض الأسلحة ستصل إليها في وقت قريب.

وأوضح المسشار الألماني أن"المجتمع الدولي لن يقبل أبدًا ضم روسيا الإمبريالي غير القانوني للأراضي الأوكرانية".

ويأتي تعهد برلين بتقديم أسلحة لأوكرانيا، في الوقت الذي استضاف فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة عبر الإنترنت شارك فيها العشرات من قادة العالم لحشد الدعم لاستعادة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في عام 2014.

ومع دخول العدوان الروسي على بقية الأراضي الأوكرانية شهره السادس، تعهد قادة العالم بالاستمرار في دعم أوكرانيا مهما طال الوقت، كما اعتراف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن الصراع أصبح "حرب استنزاف طاحنة.

وبينما ثار جدل في ألمانيا بشأن ما إذا كان يتعين تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة في وقت سابق من العام الجاري، تسارعت شحنات برلين من مدافع هاوتزر وغيرها من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال القمة: "أود أن تعلموا جميعا أننا سنعود تحت أي ظرف". واتهم أطرافا في المجتمع الدولي بالتعتيم على ضم روسيا لشبه الجزيرة فى 2014 وجعلها قضية غير مهمة.

وأضاف:"تم تحويل مكان من الجنة إلى منطقة بائسة وتابعة، ولمنطقة سياجات مرتفعة وأسلاك شائكة وفوضى".

وذكر زيلينسكي للأوكرانيين أن شبه جزيرة القرم لم تكن مجرد جزء من منطقة "بالنسبة لأوكرانيا، تعتبر القرم جزءا من شعبنا وجزءا من مجتمعنا".