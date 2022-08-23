التحقيقات تكشف: الطبيب المعالج لوائل الإبراشى أشرف على علاج سمير غانم وزوجته

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع الطبيب المتهم في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشى، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن سبب وفاة الفنان الراحل سمير غانم، وتفاصيل مرض الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، إذ كان الطبيب الخاص بالفنانين بذات الوقت.

وأفادت التحقيقات بأن الإعلامى رامى رضوان، هو من رشح طبيب الإبراشى لعلاج صهره سمير غانم وحماته دلال عبدالعزيز، إذ عالجهما في البداية بمنزلهما لكن مع تدهور حالتهما الصحية توجها إلى المستشفى.

وأوضحت التحقيقات أن الفنان سمير غانم حالته كانت سيئة للغاية إثر مضاعفات إصابته بكورونا وقت وصوله للمستشفى، ما أدى لمعاناته من فشل في وظائف التنفس والكلى، فضلًا عن إصابة جيوبه الأنفية بالفطر الأسود وحالته العامة لا تسمح بإجراء الأشعة، كما أن الفنانة دلال عبدالعزيز قبل إصابتها بكورونا كانت تعانى من أمراض مزمنة مثل: الضغط، والسكرى، والسمنة ما أدى لتأثرها بمضاعفات الفيروس وتليف الرئتين.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن التقصير من نفس الطبيب وراء وفاة وائل الإبراشى، حيث تسبب علاجه في انفجار حويصلة هوائية للإبراشي أدت إلى ارتشاح هوائى على الرئتين والوفاة.