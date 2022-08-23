الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عاطل يسرق المساكن بأسلوب كسر الباب فى بدر

حبس عاطل
حبس عاطل
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى مدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

وكانت نجحت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث في ضبط عاطل حال استقلاله سيارة "أجرة"، وبحوزته شاشة مجهولة المصدر.

وبمناقشته أمام اللواء علاء بشندي اعترف بسرقة الشاشة المضبوطة وجهاز "لاب توب" من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وتصرفه فى جهاز "اللاب توب" بالبيع لأحد الأشخاص "سيئ النية".

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن، كما أقر بارتكابه واقعتين سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

النيابة التحريات كسر الباب مدينة بدر نيابة الشروق وبدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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