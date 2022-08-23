الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«وقعوا فى الترعة».. مصرع أسرة كاملة إثر انقلاب سيارة بسوهاج

جريدة الدستور
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أمرت النيابة العامة بمركز شرطة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بدفن جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة، من بينهم رضيع، لقوا مصرعهم غرقًا، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بترعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي بترعة بناحية قرية دمنو، دائرة المركز، ووجود وفيات.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من عناصر قوات الإنقاذ النهري وتم العثور على جثث أربعة أشخاص طافية بمياه الترعة، وتم انتشال الجثث ونقلهم إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من:"أ. ف" 45 عامًا، ونجله "ك. أ"، و"م. ع"، 31 عامًا، وشقيقته "م. ع"، 15 عامًا"، كما تبين أنه أثناء استقلال المذكورين سيارة ملاكي قيادة الأول، اختلت عجلة القيادة بيديه، وسقطت بهم في الترعة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثامين الأربعة.

النيابة العامة مركز شرطة سوهاج رضيع سيارة ملاكي انقلاب أحداث الواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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