الثلاثاء 23 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

«النقض» ترسي مبادئ لحقوق أفراد القوات المسلحة حال الاستشهاد

محكمة النقض
محكمة النقض
ads

أصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا في أحد الطعون المقدمة أمامها، يحدد التعويضات المستحقة لضباط القوات المسلحة، في حالة الاستشهاد والإصابة في العمليات الحربية. 

جاء في حيثيات الحكم أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ الخاص بالتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، يدل على أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف والجنود والمجندين، ومن في حكمهم على ما ورد بنصوص تتعلق بهم. 

وإذ كانت المواد من ٥٤ وحتى ٦٥ التي انتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد استحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية والمنح ومعاشات المجندين في حلات الاستشهاد وحالات الإصابة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما في حكمها من الحالات التي وردت في المادة ٣١ منه، مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لأحكام القانون المدني أو تمتد إليه.

ولا تحول دون مطالبة المضرور منهم بحقه في التعويض الكامل جبراً لما حاق به من أضرار، إذ يظل حقه في هذا الصدد قائماً ومحكوماً بقواعد القانون المدني، وطالما كان الضرر ناشئاً عن خطأ تقصيري - باعتباره أساسًا مغايرًا لذلك الذي نص عليه القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

محكمة النقض التعويضات الطعون حكما قضائيا العمليات الحربية الاستشهاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

سياحة الطاقة

الأكثر قراءة

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

نتيجة 3 إعدادي| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

طعام وشراب في «هاند باج».. «أبو العربي البحيرة» يحتفل بتجربة الانتحار بطريقة كوميدية

«العربية وقعت فى الترعة».. مصرع 4 من أسرة واحدة بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

محمد رفعت

عقلية وجدى العربى!

أحمد الصغير

د. طارق شوقى.. اسم سوف ينصفه التاريخ!

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا: السلطة الفلسطينية ترحب بالتطبيع بين أنقرة وإسرائيل

بعد هروبه من صاحبه.. «ثور» يدخل أحد البنوك فى إسرائيل

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده