الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالإسكندرية

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، حكما يقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وغرامة مائة ألف جنيه ومعاقبته بالحبس 6 أشهر وألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، وحيازة سلاح أبيض، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض. 

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 1127 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان يفيد بضبط المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، قيام المتهم "م.ك.ع" عامل بالاتجار فى المخدرات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه وبحوزته عدد 3 لفافات لمخدر الهيروين، وكذلك عدد 5 لفافات لمخدر مادة ميثامفيتامين المدرج بالجدول، وسلاح أبيض مطوة ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

100 ألف جنيه الاتجار في المخدرات الإسكندرية السجن المشدد 6 سنوات الهاتف المحمول السجن 6 سنوات المواد المخدر المواد المخدرة جنايات قسم شرطة المنتزة

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وائل لطفي

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