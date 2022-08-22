الإثنين 22 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

لتوظيفها.. ضبط صاحب محل استولى على 3 ملايين جنيه فى سوهاج

حبس
حبس
ads

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، فرع سوهاج، من إلقاء القبض على صاحب محل دراجات نارية، يقيم بنطاق مديرية أمن سوهاج، لقيامه بأعمال النصب والاحتيال والاستيلاء من المواطنين على مبلغ 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدراجات النارية، مقابل حصولهم على أرباح.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام صاحب محل لبيع الدراجات النارية مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط احتيالي.

وكشفت التحريات عن تلقي المتحرى عنه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدراجات النارية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 3 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها والتى وعد بتوزيعها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مباحث الأموال العامة جنوب الصعيد سوهاج محل دراجات نارية النصب

رئيس التحرير

وائل لطفي

من محمد على إلى عبدالفتاح السيسى: المؤامرة على تحديث مصر

الأكثر قراءة

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

تحول الشواطئ إلى اللون الأسود والامتناع عن نزول البحر.. ماذا يحدث في دهب؟

انقلاب مقطورة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى

موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 وطريقة بطاقة الترشيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عقلية وجدى العربى!

أحمد الصغير

د. طارق شوقى.. اسم سوف ينصفه التاريخ!

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

طارق على

كلمة فى محبة الكاتب والقاص عثمان عبدالله فارس

جمال رشدي

الماس الكهرباء للخط الهمايونى لحريق الكنائس

لواء.حمدى البطران

الاغتراب فى رواية «التساهيل فى نزع الهلاهيل»

حسين دعسة

منظومة الأمن السيبراني تتحول.. لغة للأمن الدولي

محمود خليل

العائلة «الجمالية» تنقذ «الخليفة»

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هروبه من صاحبه.. «ثور» يدخل أحد البنوك فى إسرائيل

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى