لتوظيفها.. ضبط صاحب محل استولى على 3 ملايين جنيه فى سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، فرع سوهاج، من إلقاء القبض على صاحب محل دراجات نارية، يقيم بنطاق مديرية أمن سوهاج، لقيامه بأعمال النصب والاحتيال والاستيلاء من المواطنين على مبلغ 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدراجات النارية، مقابل حصولهم على أرباح.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام صاحب محل لبيع الدراجات النارية مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط احتيالي.

وكشفت التحريات عن تلقي المتحرى عنه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدراجات النارية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 3 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها والتى وعد بتوزيعها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.