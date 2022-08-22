الإثنين 22 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

إحالة عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الهواتف المحمولة للمحاكمة

نيابة
نيابة
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قررت نيابة النزهة إحالة عاطلين لمحكمة الجنح كونا تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما؛ لمزاولة نشاطهما الآثم.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة النزهة؛ لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، وبحوزتهما سلاح أبيض، 3 هواتف محمولة، أحدهم مجهول المصدر، دراجة نارية بدون لوحات.

وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما اعترفا بسرقته من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة القسم بأسلوب المغافلة، باستخدام الدراجة النارية المشار إليها، وحيازتهما السلاح الأبيض بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهماهما بالسرقة، وبالكشف على الدراجة النارية المضبوطة، تبين أنه مُبلغ بسرقتها من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وباستدعاء الأخير تعرف على الدراجة واتهماهما بسرقتها.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات معهما.

نيابة النزهة إحالة عاطلين لمحكمة الجنح محكمة الجنح سرقة الهواتف المحمولة

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