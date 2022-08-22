الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

معاقبة عاطل بالمشدد 6 سنوات لاتجاره فى الهيروين

عاطل
عاطل
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته فى القضية رقم 8853 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بقيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط "عبد الله ب م" عاطل مقيم مركز بلبيس، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، كما ضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق جنايات مركز بلبيس حيازة مواد مخدرة

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وائل لطفي

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