الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

15 مصابًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الغربى

حادث تصادم
حادث تصادم
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أصيب 15 شخصًا، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة- أسيوط" الغربي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن الحادث وقع بين موقع البترول ومنطقة الفيوم الجديدة بإتجاه أسيوط، وإصابة 15 شخصًا في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث، وتيسير حركة المرور بالطريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

حادث طريق القاهرة أسيوط الغربي مدير أمن الفيوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص

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وائل لطفي

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