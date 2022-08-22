15 مصابًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الغربى

أصيب 15 شخصًا، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة- أسيوط" الغربي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن الحادث وقع بين موقع البترول ومنطقة الفيوم الجديدة بإتجاه أسيوط، وإصابة 15 شخصًا في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث، وتيسير حركة المرور بالطريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.