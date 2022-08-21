الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط تحديث بطاقة التموين في دعم مصر وكيفية إضافة المواليد الجدد 2022

دعم مصر
دعم مصر
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يكثر البحث عن خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 خاصة بعد أن صدر القرار الوزاري الصادر من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بخصوص آخر موعد لتحديث بطاقة التموين وهو 31 أغسطس الجاري، بدلًا من انتهاء المهلة التي كانت مقررًا لها 31 يوليو الجاري.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

 

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022  .. يتبقى 10 أيام  وتنتهي المدة التي أعلنها وزير التموين ويغلق الباب أمام تحديث بيانات بطاقات التموين 2022، ولذلك يبحث الكثير من المستفيدين من بطاقة التموين عن خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 على موقع دعم مصر.

 

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

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رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

ويتصدر تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 أعلى قائمة أولويات المصريين المستفيدين من بطاقة التموين حاليًا، خاصة بعد قيام وزارة التموين، بتسهيل عمليات التسجيل على المواطنين، حيث وفرت وزارة التموين عن طريق موقع دعم مصر رابط إلكتروني لتسجيل رقم الهاتف، لتخفيف الزحام داخل مكاتب التموين وهو إجراء ضمن خطوات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الحكومية .

 

وفي السطور التالية تقدم "الدستور" خلال باقة الخدمات التي تقدمها للقراء، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التموينية خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر مكاتب التموين، وأيضا تقدم لكم رابط تسجيل المحمول، من خلال موقع دعم مصر:

 

رابط تحديث بطاقة التموين في موقع دعم مصر

وفي الفترة الأخيرة أوضحت وزارة التموين أنها تمكن المواطنين المستفيدين من الحصول شهريا على دعم على السلع التموينية والذين وصلتهم رسالة بضرورة تسجيل رقم الهاتف الخاصة بصاحب بطاقة التموين، عبر موقع دعم مصر، من خلال الخطوات التالي:

 

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

  1. الدخول إلى موقع دعم مصر، من خلال الرابط الإلكتروني
  2. تسجيل رقم بطاقة التموين.
  3. تسجيل رقم بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.
  4. تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين.
  5. ستصلك رسالة نصية على الهاتف، لتأكيد الرقم.
  6. ادخل الكود الذي سيتم إرساله على رقم الهاتف في الرسالة النصية.
  7. يتم التأكيد على انتهاء خطوات تحديث البطاقة.

 

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022:

1- تسجيل الدخول إلى رابط موقع دعم مصر.. اضغط هنـــــــــــــــــــا

2- اضغط على سجل حساب جديد.

3- ادخل الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

4- تسجيل اسم الوالدة (الاسم الأول).

5- اختار خدمات التموين.

6- اختار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا ثم بدء الخدمة.

7- سجل اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعي.

8- ثم قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

9- ضع صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

10- ثم أخيرًا اضغط على خيار (إضافة).

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