الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 وطريقة بطاقة الترشيح

تنسيق
تنسيق
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يتصدر البحث عن موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق للجامعات 2022 محركات البحث وذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022-2023 الرسمي لطلاب شعبة علمي علوم ورياضة وأدبي.

المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 

ويبدأ طلاب جميع الشعب العلمية، الرياضية والأدبية في تسجيل رغباتهم وفق موعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 الذي أعلنته الوزارة في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأربعاء 17 أغسطس.

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موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022

وفي وقت سابق أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد بدء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022  من يوم الخميس الماضي الموافق 18 أغسطس ويستمر لمدة 5 أيام، على أن يكون موعد انتهاء المرحلة الثانية وآخر موعد لتسجيل الرغبات هو الغد،  الاثنين 22 أغسطس الجاري.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022

وحسبما اضحت وزارة التربية والتعليم فإن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة ستستقبل 269,202 طالب، من بينهم 45,908 طالب بالشعبة الأدبية، و223,294 ألف طالب من شعبة علمى.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي 2022- 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي

الجدير بالذكر  أن الحد الأدنى للقبول فى تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمى رياضة وعلوم للكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية هو 246 درجة فأكثر بنسبة 60% من المجموع الكلي للطالب.

 

تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي

كما أن الحد الأدنى للقبول في الكليات الأدبية وفق تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي للثانوية العامة هو 238 درجة فأكثر بنسبة 58,5% من مجموع الطالب الكلي.

 

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خطوات ظهور بطاقة الترشيح 2022

وتظهر للطالب بطاقة الترشح بعد تسجيل الخطوات التالية:

 

  • يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني الحكومي.
  • بعدها يختار أيقونة صفحة نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.
  • يكتب رقم الجلوس الخاص به.
  • يدخل الرقم السري الخاص به.
  • يكتب الطالب الرمز التأكيدى الموجود على شاشة جهاز الكمبيوتر للتأكد من أن مدخل البيانات ليس روبوتا.
  • يضغط الطالب على زر عرض من أجل الحصول على بطاقة الترشيح.
  • بعدها تظهر بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب تضم جميع بياناته والكلية أو المعهد التي تم ترشيحه لها واسم الجامعة وكل التفاصيل.

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