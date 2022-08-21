الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 3 سنوات لمزور المحررات الرسمية بالزقازيق

حبس متهم
حبس متهم
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العامة "م. ص. ع" مقيم بندر بلبيس، إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسًا على ذمة القضية رقم 1577 لسنة 2022 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة برقم 1427 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي رخص قيادة ونماذج لوجهة رخصة تسيير خالية البيانات، وكروت متابعة لقاح فيروس كورونا.

وبالفحص تبين قيام المتهم باصطناع أختام قام بتقليدها، ومنها خاتم شعار الجمهورية، وقام بارتكاب أفعاله السابقة، فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق سجنه 3 سنوات.

محكمة جنايات الزقازيق عاطل السجن المشدد محررات رسميه

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