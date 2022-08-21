الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

منح الضبطية القضائية لـ63 مسئولًا بنقابة المهندسين

عمر مروان
عمر مروان
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قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأحد، منح صفة الضبطية القضائية لـ63 مسئولاً في نقابة المهندسين، وتجديد صفة مأموري الضبط القضائي لـ5 من أعضاء نقابة المهندسين.

فيما تضمن القرار تخويل أعصاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأمور الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه وفقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

كما خول القرار عددا من المحامين والمحاسبين بالنقابة صفة الضبطية القضائية كل في اختصاصه وإلغاء الصفة الضبطية القضائية لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، ورؤساء النقابات الفرعية.

منح الضبطية القضائية نقابة المهندسين مأموري الضبط القضائي المستشار عمر مروان وزير العدل

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