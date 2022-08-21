الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

وفاة شاب فى حادث انقلاب «تروسيكل» بالشرقية

حادث
حادث
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لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته الناتجة عن تعرضه لحادث انقلاب تروسيكل بطريق "مشتول السوق- الغفارية، دائرة مركز مشتول السوق محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى مشتول السوق المركزى، بوصول "أمجد س ع" 24 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث الوفاة، إثر انقلاب التروسيكل به على طريق مشتول السوق- الغفارية، ولقى مصرعه فى الحال تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

محضر تروسيكل حادث انقلاب محافظة الشرقية مشتول السوق

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