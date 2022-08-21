وفاة شاب فى حادث انقلاب «تروسيكل» بالشرقية

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته الناتجة عن تعرضه لحادث انقلاب تروسيكل بطريق "مشتول السوق- الغفارية، دائرة مركز مشتول السوق محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى مشتول السوق المركزى، بوصول "أمجد س ع" 24 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث الوفاة، إثر انقلاب التروسيكل به على طريق مشتول السوق- الغفارية، ولقى مصرعه فى الحال تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.