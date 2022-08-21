المشدد 10 سنوات لـ«نجار» يتاجر في المخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، نجار بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط نجار مسلح مقيم ابوزعبل، البلد مركز الخانكة، لحيازته كمية من جوهر البانجو المخدر بقصد الاتجار، وزنت 20 كيلو جرام.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.