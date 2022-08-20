السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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عالم

مقتل 16 شخصًا على الأقل وإصابة 29 فى تركيا بعد دهس شاحنة لحشد

دهس
دهس
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قتل 16 شخصًا على الأقل وأصيب 29 آخرون في حادث دهس في مدينة في جنوب شرق تركيا، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي السبت.
وقال الوزير فخرالدين قوجة على تويتر: "لقي 16 شخصًا حتفهم وأصيب 29 آخرون بينهم 8 في حالة حرجة في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشدًا في ديريك" في محافظة ماردين.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم السبت، عن ضبط مليوني حبة كبتاجون مخدرة أثناء تفتيش شاحنة بمنطقة أكدنيز في مرسين قادمة من سوريا.

وقال صويلو: "تم ضبط 310 كيلوجرامات (2 مليون قطعة) من حبوب الكبتاجون، التي دخلت بلدنا بطريقة غير مشروعة وأريد إرسالها إلى الخارج، أثناء تفتيش أجري في شاحنة نتيجة التعقب في منطقة مرسين أكدنيز. وهناك 4 أشخاص رهن الاحتجاز، خالص تهانينا إلى قسم شرطة مرسين".

وجاء في بيان مكتوب صدر من قسم شرطة مرسين: "أوقفت عملياتنا الأمنية الشاحنة التي يقودها أ.ك، والتي تقرر إدخالها بشكل غير قانوني إلى بلدنا من سوريا وإرسالها إلى الخارج".

وتابع البيان: "اكتشف الكلب المخدر ذو الأنف الحساس، موقع الأدوية الموضوعة في أكياس في حجرة منفصلة داخل خزان وقود".

وجاء في البيان أنه بالإضافة إلى المشتبه به أ.ك، تم أيضًا اعتقال المشتبه بهم المرتبطين به، "ب.ك" و"م.أ.أ.ك" و"ن.هـ".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السويدية عن عزمها على تسليم مواطن تركي مدان بالاحتيال لأنقرة، في أول إجراء من نوعه منذ هددت تركيا بتجميد مساعي ستوكهولم للانضمام لحلف الناتو.

وتظهر مستندات قضائية سويدية، أن الشخص المعني بالترحيل هو أوكان كاليه، وأدانته تركيا بتهمة الاحتيال في بطاقات الائتمان في 2013 و2016.

ولم تعلق وزارة العدل السويدية على ما إذا كان الرجل مدرجًا على القائمة التركية، وأشارت إلى أن أنقرة سعت لتسلمه في 2021، قبل فترة طويلة على تقديم السويد طلب الانضمام لحلف الناتو في مايو.

حادث دهس جنوب شرق تركيا تركيا وزير الصحة التركي ديريك محافظة ماردين

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