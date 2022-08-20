تبدأ الأربعاء.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 وسبتمبر في مصر

يتصدر البحث عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر وذلك من قبل العامين في القطاع العام وقطاع الأعمال، وفي السطور الأتية تفاصيل الخريطة الزمنية لصرف رواتب شهر أغسطس 2022 .

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 اقترب خاصة بعد تخطي منتصف الشهر الجاري، ووفقًا للموعد الرسمي لصرف مرتبات أغسطس الصادرة عن وزارة المالية، ستبدأ الأربعاء المقبل الموافق 24 -8 -2022.

مواعيد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2022

وفي وقت سابق أوضحت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس الجاري، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر في مصر 2022

أما عن الشهر المقبل فانه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2022

من المقرر أن يتم صرف معاشات أغسطس خلال اليوم الأول من الشهر المقبل 1-9-2022، على أن يتم وضع أموال المعاشات داخل الأماكن المخصصة للصرف.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة عام 2022

وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي زيادة قيمة المعاشات وفيما ياللي قيمة الزيادات المقررة على فئات المعاشات والشرائح الخاصة بها في مصر

1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة بمبلغ 1130 جنيهًا.

2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيهًا.

3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيهًا.

4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيهًا.

5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيهًا.

6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيهًا.

جدول شرائح معاشات سبتمبر 2022

صاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه يكون خلال يومي 1-2 سبتمبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من ألف جنيه حتى 2000 جنيه يكون خلال يومي 3- 4 سبتمبر.

صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومي 5-6 سبتمبر.