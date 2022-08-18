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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين بالحكومة

مرتبات
مرتبات
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تستمر عمليات البحث في محرك جوجل عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين بالحكومة، حيث يبدأ صرف المرتبات لشهر أغسطس الأسبوع المقبل، ونستعرض لكم في هذا التقرير، جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس بالتفاصيل لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

وكشفت وزارة المالية في بيان لها، أن سوف يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس الجاري، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

الوزارات والجهات التابعة لهامديريات الخدمات بالمحافظاتهيئات مستقلة / جهات

التعليم العالي

التنمية المحلية

العدل

الكهرباء

التخطيط

الاستثمار والتعاون الدولي

التربية والتعليم

الزراعة واستصلاح الأراضي

الموارد المائية والري

الخارجية

الشباب والرياضة

المالية

دواوين عموم المحافظات

مديريات التنظيم والإدارة

الجامعات في المحافظات

التربية والتعليم

الزراعة

الطب البيطري

الشباب والرياضة

القضاء والنيابة العامة

هيئة النيابة الإدارية

هيئة قضايا الدولة

مجلس الدولة

هيئة الرقابة الإدارية

الهيئة العامة للرقابة المالية

المحكمة الدستورية العليا

دار الإفتاء المصرية

اللجنة العليا لانتخابات

معهد الخدمات المالية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الأزهر الشريف

رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة الجمهورية

باقي الجهات الإدارية

المالية: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بنصف مليار جنيه لصرف مرتبات العاملين فى مواعيدها

ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 وفقًا لـ«المالية»

وذكر جدول صرف مرتبات أغسطس أنه سيتم الصرف يوم الخميس 25 أغسطس مرتبات في الوزارات التالية:

جهات حكومية تصرف مرتبات أغسطس الخميس 25-8-2022

الوزارات والجهات التابعة لهامديريات الخدمات بالمحافظاتهيئات مستقلة / جهات

وزارة الصحة والسكان

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التموين والتجارة الخارجية

وزارة النقل والمواصلات

وزارة الاتصالات

وزارة القوى العاملة

وزارة الإنتاج الحربي

وزارة الهجرة

وزارة قطاع الأعمال

شئون مجلس النواب

وزارة الداخلية

وزارة الأوقاف

وزارة الثقافة

وزارة الآثار

وزارة الإسكان

وزارة التجارة والصناعة

وزارة الطيران المدني

وزارة البيئة

وزارة السياحة

وزارة البترول

الشئون الصحية

التضامن الاجتماعي

التموين والتجارة

الطرق والنقل

القوى العاملة

الإسكان والمرافق

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس القومي لحقوق الانسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

مجلس النواب

كما خصصت وزارة المالية، للمتخلفين عن صرف المرتبات ثلاثة أيام أخرى لصرف مرتبات العاملين في باقي الجهات الحكومية التي لم تصرف لهم مرتبات خلال اليومين السابقين، وهم يوم 26-27-28 أغسطس.

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