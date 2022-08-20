السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات

تنسيق
تنسيق
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ينتظر طلاب الدبلومات الفنية بنظامي 3 و5 سنوات وكذلك المعاهد الفنية المتوسطة بداية تنسيق الشهادات الفنية 2022 للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2022-2023، وينتظرون الإعلان عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والذي من المرتقب أن يكون خلال أيام، وذلك أسوة بطلاب الثانوية العامة  التي بدأ التنسيق الخاص بهم منذ عدة أيام.

 

بداية تنسيق الشهادات الفنية 2022

وفي وقت سابق أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أنه من المقرر أن يبدأ تنسيق الشهادات الفنية 2022 في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، وسيكون هناك للطلاب المرشحين اختبارات قدرات في بعض الكليات والتخصصات التي تتطلب عقد اختبارات قدرات منها الجامعات التكنولوجية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2022

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2022

ووفقا لقرار وزارة التعليم العالي سيكون السبت المقبل 20 أغسطس 2022 موعد بدء قبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية بتنسيق القبول بالجامعات 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويشمل تنسيق الشهادات الفنية الطلاب الحاصلين على الشهادات الآتية:

  • دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث ونظائرها (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر.
  • دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.
  • دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصنـاعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي للطلاب الحاصلين على 60 % فأكثر
  • دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام السنوات الخمس.
  • دبلوم السالزيان الدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز للطلاب الحاصلين على 60 ٪ فأكثر.
  • دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية «فنيات تمريض» بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات للطلاب الحاصلين على 75 % فأكثر.
  • إما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

الجامعات التكنولوجية

وبالنسبة للجامعات التي تصدر أولويات طلاب الشهادة الفية فتأتي الجامعات التكنولوجية  حيث تقدم برامجا دراسية متنوعة في كافة التخصصات الفنية، ويبلغ عدد تلك الجامعات حتى الآن 9 جامعات منها ثلاثة جامعات بدأت في الدراسة خلال الأعوام الدراسية الماضية، وهي جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة- جامعة الدلتا التكنولوجية- جامعة بني سويف التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2019/2020.

الجامعات التكنولوجية المتاحة لطلاب الشهادة الفنية 

وهناك 6 جامعات تكنولوجية جديدة من المرتقب أن يبدأ الدراسة فيها في العام الدراسي المقبل 2022-2023، وهي جامعة الغربية التكنولوجية- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية- جامعة برج العرب التكنولوجية- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية).

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول، حيث تجرى الاختبارات على مرحلتين.

 

 

الجامعات التكنولوجية في المرحلة الأولى

وشملت المرحلة الأولى من الجامعات التكنولوجية تدشين 3 جامعات هي:

 

أولًا: جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وهذه تضم برامج (تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونك، الميكاترونكس، تكنولوجيا الأطراف الصناعية، تكنولوجيا الغاز والبترول).

 

ثانيًا: جامعة الدلتا التكنولوجية

وبها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا، تضم برامج (الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

 

ثالثًا: جامعة بني سويف التكنولوجية:

وبها الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم برامج (الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات).

والجامعات التكنولوجية الجديدة تشمل 6 جامعات هي:

  • جامعة الغربية التكنولوجية.
  • جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.
  • جامعة برج العرب التكنولوجية.
  • جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.
  • جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.
  • جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.
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