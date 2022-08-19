الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس تاجر شابو فى سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة حبس تاجر شابو 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لضبطه وبحوزته كمية من الشابو، مُتخذًا من دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، كما تم ضبطه وبحوزته سيارة مُبلغ بسرقتها.

وضبط بحوزته سلاح ناري "بندقية خرطوش" و50 جرامًا من مُخدر الشابو، وهاتفي محمول، وسيارة كان يستقلها، وبالكشف عنها تبين أنه مُبلغ بسرقتها، وتحرر عنها محضر سرقة بدائرة مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وأقرَّ المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، واعترف بحيازته المواد المُخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن النفس، والهواتف المحمولة بغرض التواصل مع عملائه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة حبس الشابو محافظة سوهاج بندقية خرطوش محافظة قنا

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