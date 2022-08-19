الجمعة 19 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

بأسعار مخفضة.. تفاصيل مهرجان المانجو الأول في الإسماعيلية

المانجو
المانجو
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ينطلق اليوم الجمعة مهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية في دورته الأولى، بحضور سفراء 9 دول هم نيوزيلاند، وروسيا، وإندونيسيا، والفلبين، وسيريلانكا، والسعودية، والهند، ونيجيريا، والأردن، حيث من المقرر أن ينطلق موكب الاحتفالات الساعة الخامسة مساء من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد على، وذلك بالمشاركة مع منتجي المانجو بالمحافظة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مهرجان المانجو.

- طبقا لما ذكرته محافظة الإسماعيلية فإن تنظيم أماكن لعرض جميع أصناف المانجو سيكون في الحديقة المفتوحة المجاورة لنادي الجولف في منطقة نمرة 6 بالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية.

- أعلنت الغرفة التجارية بالإسماعيلية عن إقامة 4 منافذ أخرى داخل المدينة في منطقة الغابة وحي السلام، ونادي الفيروز، وحديقة الشيخ زايد.

- تعد الإسماعيلية أكثر محافظات مصر إنتاجا للمانجو، وهو المحصول الأشهر لمحافظة الإسماعيلية والذي يشكل الترتيب الأول ضمن أنواع الفاكهة المزرعة بالمحافظة. 

- تستحوذ محافظة الإسماعيلية على ثلث المساحة المزروعة من المانجو على مستوى الجمهورية.

- من المقرر طرح المانجو بأسعار مخفضة.

- بدأت الإسماعيلية حصاد محصول المانجو أواخر شهر يوليو الماضى وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

 - يعد مهرجان المانجو في نسخته الأولى منذ إنشاء المدينة عام 1862 تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

- أسعار بعض أنواع المانجو شهد  انخفاضًا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في سوق الجملة بمدينة المستقبل، حيث تراوح سعر كيلو المانجو السكري من 10 وحتي 12 جنيها، والسكري الممتاز من 13 وحتي 16 جنيها للكيلو حسب الجودة والحجم، والزبدة من 10 وحتى 12 جنيها، والعويسي من 20 وحتى 30، والمانجو الأجنبي هايدي وكنت ونعومي وياسمينة وروز من 15 وحتى 18 جنيها للكيلو، ومانجو صديقة من 16 وحتى 18 جنيها، والفونس 18 حتى 22 جنيها للكيلو.

- ستتوافر منافذ بيع أمام نادي الفيروز بطريق البلاجات، ونادي الجولف متاحة للمواطنين خلال فترة إقامة المهرجان بأسعار الجملة.

- يحضر الاحتفال بمهرجان المانجو عدد من الشخصيات العامة.

- خصصت محافظة الإسماعيلية فريق متطوعين من أبناء الإسماعيلية لمساعدة الضيوف في الدخول والخروج من الشوارع واصطحاب المجموعات وإرشادهم الشوارع وأماكن الانتظار.

- تقام منافذ البيع في مراكز الإسماعيلية السبعة إضافة إلى 4 منافذ أخرى في مناطق متفرقة بالمدينة للتسهيل والتوفير على المواطنين.

ابرز المعلومات الاحتفالات التجارية الأردن اسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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