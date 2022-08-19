بسبب انقطاع الطمث.. دراسة: النساء يفقدن 5 أسابيع ونصف من النوم سنويًا

توصلت دراسة إلى أن النساء يفقدن خمسة أسابيع ونصف من النوم كل عام بسبب انقطاع الطمث، ووجد استطلاع للرأي شمل 2000 امرأة أن ما يقرب من ثلثي النساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث يعانين من اضطراب النوم.

وأضافت الدراسة التى تم نشرها عبر موقع "الديلي ميل"، تستيقظ هؤلاء النساء بمعدل 2.7 مرة في الليلة ويعانين من مجموعة متنوعة من المشكلات بما في ذلك التعرق الليلي والأرق وخفقان القلب، وهذا يعادل خسارة ساعتين و36 دقيقة في الليلة، أي ما يعادل 5.5 أسبوعًا على مدار العام.

وتختلف طول الفترة الزمنية التي تستغرقها الأعراض بين النساء، ولكن متوسطها يبلغ حوالي 4 سنوات إضافة إلى أكثر من 5 أشهر من النوم المفقود طوال فترة انقطاع الطمث.

- التغيرات في مستويات الهرمونات يمكن أن تسبب اضطرابات النوم

كما حذر الخبراء من أن التغيرات في مستويات الهرمونات يمكن أن تسبب اضطرابات النوم، بينما- في حلقة مفرغة- يمكن أن تؤدي اضطرابات النوم أيضًا إلى تغيير مستويات الهرمونات، ووجد الاستطلاع أن 82% من النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث يعانين من مشاكل في درجة حرارة الجسم، مع 61 في المائة يعانين من التعرق الليلي، و41 في المائة يعانين من الأرق و23 في المائة يعانين من خفقان القلب.

نتيجة لذلك، يقول ثلثا النساء إنهن يعانين من التعب أثناء النهار أكثر مما يشعرن به في العادة، ويضاف هذا إلى قدر كبير من النوم المفقود على مدار الدورة العادية لانقطاع الطمث لدى المرأة، والتي يمكن أن تستمر حتى 10 سنوات لبعض النساء ويمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشكلات الأخرى من الأرق إلى مشاكل في الحياة الشخصية.

للمساعدة في الحصول على نوم جيد خلال الليل أثناء انقطاع الطمث، نحتاج إلى انخفاض درجة حرارة أجسامنا بمقدار درجة أو درجتين تقريبًا.