ارتفع سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعارها أمس، ولكنه ارتفاع طفيف وسط حالة الركود التي تؤثر على أسعار مواد البناء عالميًا ومحليًا، مما يدفعها للتراجع المستمر عالميًا، ويؤثر على تراجع سعرها خلال هذه الفترة محليًا بعد ارتفاعها بصورة كبيرة في إبريل ومايو الماضيين.

وتنشر «الدستور»، في التقرير التالي، سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 19-8-2022.

سعر طن الحديد

ارتفع سعر حديد عز للمستهلك وسجل قيمة 18257 جنيهًا.

سعر طن الحديد من شركة حديد السويس 17570 جنيهًا للطن.

سعر طن الحديد من شركة حديد المصريين 17570 جنيهًا للطن، وكان يسجل خلال يونيو نحو 18070 جنيهًا.

سعر طن الحديد من شركة حديد المراكبي 17550 جنيهًا للطن.

سعر طن الحديد من شركة حديد العشري 17500 جنيه للطن .

سجل سعر الحديد الاستثماري للمستهلك نحو 17739 جنيهًا.

سجل حديد الجيوشي للصلب لـ17300 جنيه.

سجل حديد بشاي 17900 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجارحي 17550جنيهًا.

هبط حديد المراكبي لـ 17550 جنيهًا.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيهًا بدلًا من 18000 جنيه خلال يونيو.

وتراوحت أسعار طن الحديد في المصانع الاستثمارية بين 17200 و17500 جنيه، ليصل إلى للمستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه بفرق 300 جنيه فقط عن سعرها في المصنع، ومع ذلك تسيطر حالة من الركود على أسعار مواد البناء كلها، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت وسط حالة ركود عالمية.

سعر الأسمنت

بلغ سعر أسمنت المسلح 1340 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت النصر 1320 جنيهًا للطن، وبلغ سعر أسمنت المعلم 1300 جنيه للطن، فيمل وصل سعر اسمنت وادى النيل 1330 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت المخصوص 1330 جنيهًا للطن .

ووصل سعر أسمنت أسوان 1300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر أسمنت سيناء 1290 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 1350 جنيهًا للطن، وبلغ سعر أسمنت السويدى 1350 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت العسكري بني سويف 1280 جنيهًا للطن.