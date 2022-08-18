الخميس 18 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

زيادة استهلاك الوقود بأمريكا ترفع النفط 3% عند الإغلاق

النفط
النفط
ads

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الخميس، إذ أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية واستهلاك الوقود القوي في الولايات المتحدة إلى تخفيف المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي في دول أخرى قد يقوض الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار، أو 3.1%، لتبلغ عند التسوية 96.59 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 دولار، أو 2.7%، ليستقر عند 90.50 دولار.

كانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، على الرغم من انخفاض برنت خلال تلك التعاملات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير، مع زيادة المؤشرات على حدوث تباطؤ اقتصادي في بعض المناطق.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات "ارتفعت أسعار النفط بعد جولة أخرى من البيانات الاقتصادية الأمريكية المثيرة للإعجاب، والتي عززت التفاؤل بتحسن توقعات الطلب على النفط الخام".

وأشار مويا، أيضًا إلى أن منظمة أوبك لن تسمح باستمرار التراجع الأخير في أسعار النفط أكثر من ذلك بكثير.

في غضون ذلك، قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص، إن صانعي السياسات والمشرعين والاستثمارات غير الكافية في قطاع النفط والغاز كلها أمور مسئولة عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس المنظمة.

وقال "الغيص" إن أوبك+، التي تضم موردي نفط آخرين مثل روسيا، قد تلجأ في اجتماعها المقبل في سبتمبر أيلول إلى "خفض الإنتاج إذا لزم الأمر، ويمكننا زيادته عند الضرورة... كل هذا يتوقف على كيفية تطور الأمور".

وحصلت أسعار الخام على دعم من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت تراجع المخزونات في الولايات المتحدة 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل، بينما بلغت الصادرات خمسة ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ويحذر محللون من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي المنقول بحرًا بداية من ديسمبر وعلى واردات المنتجات في أوائل العام المقبل قد يؤدي إلى خفض الإمدادات بشكل كبير ورفع الأسعار.

لكن في الوقت الحالي، بدأت روسيا في زيادة إنتاج النفط تدريجيًا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع قيام المشترين الآسيويين بزيادة المشتريات، مما دفع موسكو إلى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات روسيا من صادرات الطاقة بنسبة 38% هذا العام، فيما يرجع جزئيًا إلى ارتفاع صادرات النفط، وفقًا للوثيقة، في إشارة إلى أن الإمدادات من الدولة لم تتأثر بالقدر الذي توقعته الأسواق في البداية.

وارتفعت أسعار النفط على الرغم من احتمال زيادة الإمدادات من إيران والمخاوف من أن الطلب قد ينخفض إذا فرضت الصين المزيد من الإغلاق لوقف انتشار كوفيد-19، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي مع رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم الجامح.

وتنتظر السوق آخر ما ستؤول إليه محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي قد يؤدي إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية بنحو مليون برميل في اليوم.

اسعار النفط البيانات الاقتصادية استهلاك الوقود الولايات المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي خام غرب تكساس الوسيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

خالد محيى الدين.. المتجرد

الأكثر قراءة

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

مصروفات وتنسيق الجامعات الأهلية 2022 وأماكن وجودها

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بداية من العام الدراسى الجديد 2022/ 2023

مفتوح الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا ليبدأ 1 أكتوبر 2022

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

أميرة ملش

قداس الأحد الحزين.. الصلاة أم النجاة أيهما أقرب للرب؟

ماجد حبته

إصلاح التعليم الفنى

محمد عبد العزيز

فين نسختى؟

أحمد الصغير

أساطير الخلافة وأوهام عودتها!

حسين دعسة

ما زالت أوروبا والولايات المتحدة، كالإعلام الصهيونى.. أبواق ضد الحقيقة

محمد العسيري

يحيا محمد يحيى

صور

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

«القفة اللى ليها ودنين يشيلوها اتنين»

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها

كواليس تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل: مواقف منضبطة وتحرك بطىء

إسرائيل وتركيا تعلنان تطبيع العلاقات وتبادل السفراء.. رسميًا