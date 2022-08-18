إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق «الإسماعيلية- السويس»

شهد طريق "الإسماعيلية- السويس" أمام كوبرى سيناء بالإسماعيلية، حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من إدارة من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام كوبري سيناء بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية وتحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيقات.