إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ، بين سيارة ميكروباص و“توك توك" على طريق الكراكات بعزبة نيل التابعة لقرية أبو بدوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام.

وتلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة بيلا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة “ميكروباص” و“توك توك” على طريق الكراكات بعزبة على طريق الحامول كفرالشيخ، بالقرب من عزبة نيل التابعة لقرية أبوبدوي بمركز بيلا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.