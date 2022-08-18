إيطاليا تسجل 27 ألفًا و296 إصابة جديدة بكورونا و174 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 27 ألفا و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في أرجاء البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في نشرتها اليومية بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، إلى أنه تم أيضا تسجيل 147 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 174 ألفا و447 وفاة.

وذكرت أنه تم إجراء 167 ألفا و185 تحليلا للكشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 16.3٪.

وأشارت الوزارة إلى انخفاض عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، ليصل إلى 268 مريضًا، وهو أقل بفارق 20 حالة عن يوم أمس.

وأوضحت أن الأمر كذلك بالنسبة لحالات الاستشفاء في الأجنحة الاعتيادية، التي بلغت 7025 في المجموع، وهي أقل بـ314 حالة مقارنة بيوم أمس.

إصابات "كورونا" حول العالم

في وقت سابق اليوم، ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 593 مليونا و359 ألفا و909 حالات.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية لها، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصلت إلى 6 ملايين و445 ألفا و674 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون حالة.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بنحو مليون و39 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ682 ألفا و10 وفيات، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و206 وفيات.