الخميس 18 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

المغرب يسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
ads

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 79 إصابات جديدة، مؤكدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت إجمالي الإصابات إلى مليون و263 ألفًا و779 حالة، بنسبة 3.39%، فيما ثبت العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس عند 16 ألفًا و269 وفاة، بنسبة 1.29%.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكد من تماثل 97 مصابًا للتعافي التام، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و246 ألفًا و695 حالة، بنسبة 98.65%.

ولفتت الوزارة إلى أنه عقب إجراء 7 آلاف و133 من الفحوصات الجديدة، فقد بلغ إجمالي الفحوصات 12 مليونًا و366 ألفا و321  فحصًا، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من عام 2020.

وكان المغرب سجل أمس 109 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفيات، خلال الساعات الـ24 قبل الماضية.

إصابات "كورونا" حول العالم

في وقت سابق اليوم، ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 593 مليونا و359 ألفا و909 حالات.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية لها، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصلت إلى 6 ملايين و445 ألفا و674 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.2 مليون حالة.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بنحو مليون و39 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ682 ألفا و10 وفيات، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و206 وفيات.

المغرب كورونا اصابات جديدة حالات وفيات كورونا حالات تعافي كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

الأكثر قراءة

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

مصروفات وتنسيق الجامعات الأهلية 2022 وأماكن وجودها

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بداية من العام الدراسى الجديد 2022/ 2023

تجار يكشفون أسباب ارتفاع الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

فين نسختى؟

أحمد الصغير

أساطير الخلافة وأوهام عودتها!

حسين دعسة

ما زالت أوروبا والولايات المتحدة، كالإعلام الصهيونى.. أبواق ضد الحقيقة

محمد العسيري

يحيا محمد يحيى

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «1»                                                        

ماجد حبته

كارتر لص.. ما الجديد؟!

عبد الرحيم طايع

الفن والواسطة من جديد

مدحت بشاى

البابا شنودة ودراما تاريخ كنيسة ووطن

صور

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

«القفة اللى ليها ودنين يشيلوها اتنين»

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها

كواليس تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل: مواقف منضبطة وتحرك بطىء

إسرائيل وتركيا تعلنان تطبيع العلاقات وتبادل السفراء.. رسميًا