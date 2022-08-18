معاينة تصويرية لمسرح جريمة قتل شاب في المرج

انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية لإجراء المعاينة التصويرية لمسرح جريمة مقتل شاب على يد صاحب عقار في منطقة المرج بسبب خلافات بينهما.

كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أن الوفاة ترجع إلى إصابة المجني عليه بـ5 طعنات قاتلة بالصدر والبطن والرقبة.

وكان المقدّم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، تلقّى بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين صاحب عقار وشاب ما أسفر عن مقتل الأخير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبيّن العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبيّن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب العقار بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.