الحبس سنة لعامل بتهمة الشروع فى سرقة سيدة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ف.ج.ع" عامل بالحبس سنة، لاتهامه بالشروع في سرقة المجني عليها "ث.ع" بدائرة مركز سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل، ومحمد أبوسداح، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وخالد سلامة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في سرقة المجني عليها بدائرة المركز.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بسرقة المجني عليها في الطريق العام بالإكراه ومحاولة الاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.