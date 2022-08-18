الخميس 18 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

دعاء الفجر
دعاء الفجر
ads

يبحث القراء عن دعاء الصباح وأدعية الفجر لأنها من أكثر الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء لذا يهتم المسلمين بالبحث عن دعاء الصباح وأدعية الفجر، وتقدم “الدستور” لقرائها دعاء الصباح وأدعية الفجر مكتوبة كما وردت في القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية. 

 

أدعية الفجر 

 

من أدعية الفجر "اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي آل محمد ياذا الجلال والإكرام ياقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين” عند ذكر هذا الدعاء يومياً  بقلب صادق وخالص للمولي عز وجل سوف تلاحظ زيادة ملحوظة في وسائل كسب العيش.

 

يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا كاشف ضر أيوب، يا منجّي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود.

 

من أدعية الفجر: اللهم إنّي أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك أن تصلّي على سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم.

 

من أدعية الفجر : اللهم إني أسئلك رزقاً  واسعاً طيباً من رزقك”  فضل هذا الدعاء، يفضل ذكر هذا الدعاء في الجزء الأخير من الليل لزيادة الرزق والتخلص من الفقر.

 

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم إقض عنا الدين وإغننا من الفقر ، اللهم تَوَلَّنا ولا تُوَّلِ علينا غيرك " لتيسير أمورك وزيادة الرزق .

txt

استقرار أسعار الزيت محليًا وعالميًا.. و«التموين» تعزز أرصدتها

txt

ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم اليوم بالأسواق

 

دعاء الصباح 

من دعاء الصباح اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.

 

من دعاء الصباح  اللهمّ إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إنّ عذابك الجد بالكفار ملحق ، اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجاً منك إلّا إليك”.

     

استقرار في أسعار الذرة الصفراء في الأسواق

                                             

أدعية الفجر دعاء الصباح أدعية الفجر مكتوبة الاحاديث النبوية الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بداية من العام الدراسى الجديد 2022 - 2023

مصروفات وتنسيق الجامعات الأهلية 2022 وأماكن وجودها

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

«نزيف بالمخ وكسر بعظام الوجه».. ننشر التشخيص الطبى لوزير التنمية المحلية بحادث العلمين

«شموع يلهو بها طفلان».. الكنيسة تكشف سبب حريق كنيسة الأنبا بيشوى

فتاة تزعم تعرضها للاغتصاب على يده.. هل يرد عبدالله رشدى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما زالت أوروبا والولايات المتحدة، كالاعلام الصهيوني.. أبواق ضد الحقيقة

محمد العسيري

يحيا محمد يحيى

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «1»                                                        

ماجد حبته

كارتر لص.. ما الجديد؟!

عبد الرحيم طايع

الفن والواسطة من جديد

مدحت بشاى

البابا شنودة ودراما تاريخ كنيسة ووطن

د هند جاد

ضفدع يحلم.. وإنسان يفكر

أحمد البنا

الأستاذ هيكل والعم حامد

صور

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

«القفة اللى ليها ودنين يشيلوها اتنين»

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها

كواليس تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل: مواقف منضبطة وتحرك بطىء

إسرائيل وتركيا تعلنان تطبيع العلاقات وتبادل السفراء.. رسميًا