دعاء الفجر اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

يبحث القراء عن دعاء الصباح وأدعية الفجر لأنها من أكثر الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء لذا يهتم المسلمين بالبحث عن دعاء الصباح وأدعية الفجر، وتقدم “الدستور” لقرائها دعاء الصباح وأدعية الفجر مكتوبة كما وردت في القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية.

أدعية الفجر

من أدعية الفجر "اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي آل محمد ياذا الجلال والإكرام ياقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين” عند ذكر هذا الدعاء يومياً بقلب صادق وخالص للمولي عز وجل سوف تلاحظ زيادة ملحوظة في وسائل كسب العيش.

يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، يا كاشف ضر أيوب، يا منجّي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود.

من أدعية الفجر: اللهم إنّي أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك أن تصلّي على سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم.

من أدعية الفجر : اللهم إني أسئلك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك” فضل هذا الدعاء، يفضل ذكر هذا الدعاء في الجزء الأخير من الليل لزيادة الرزق والتخلص من الفقر.

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم إقض عنا الدين وإغننا من الفقر ، اللهم تَوَلَّنا ولا تُوَّلِ علينا غيرك " لتيسير أمورك وزيادة الرزق .

دعاء الصباح

من دعاء الصباح اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.

من دعاء الصباح اللهمّ إيّاك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إنّ عذابك الجد بالكفار ملحق ، اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجاً منك إلّا إليك”.