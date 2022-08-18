تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 18-8-2022 ، كما تراجعت أسعار الذهب عيار 21 – أكثر عيارات الذهب تداولًا في السوق المصري- ليصل إلى 1075 جنيه في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية التي تتراوح في العادة بين 30 و65 جنيهًا ، وتختلف من محل صاغة لأخر، وتصل ثمن المصنعية في الذهب عيار 18 إلى 14% من وزنه الأساسي.

وجاء تراجع أسعار الذهب بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات نفس الجلسة رغم تردد أنباء حول اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال الاجتماع المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 18-8-2022، في سوق الصاغة دون ثمن المصنعية.

أسعار الذهب اليوم

بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون ثمن المصنعية كالتالي:

أسعار الذهب عيار 24 : بيع 1,229 جنيه شراء 1,240 جنيه .

أسعار الذهب عيار 22 : بيع 1,126 جنيه شراء 1,137 جنيه .

أسعار الذهب عيار 21 : بيع 1,075 جنيه شراء 1,085 جنيه.

أسعار الذهب عيار 18 : بيع 921 جنيه شراء 930 جنيه .

أسعار الذهب عيار 14 : بيع 717 جنيه شراء 723 جنيه.

أسعار الذهب عيار 12 : بيع 614 جنيه شراء 620 جنيه.

سعر الاونصة : بيع 38,209 جنيه شراء 38,564 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: بيع 8,600 جنيه شراء 8,680 جنيه.

سعر الكيلوالذهب : بيع 1,228,571 جنيه شراء 1,240,000 جنيه .

وتختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة بسبب اختلاف المصنعية التي يضعه التجار على السعر الحقيقي لجرام الذهب ، ولكن يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا وتبلغ قيمة المصنعية للذهب عيار 18 14% من وزنه الأساسي وهي قيمة أعلى من قيمة المصنعية للذهب عيار 21.

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم بنحو 0.44% إلى نحو 1767 دولارا للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، لتتراجع لليوم الثالث على التوالي حيث تراجع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات أمس وأول أمس مع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأمريكية في ظل توقعات زيادة الفائدة الأمريكية.