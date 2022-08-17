الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بلدى ومنزل فى المنيا

حريق اندلع داخل مخبز
حريق اندلع داخل مخبز بلدي
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نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بلدي ومنزل بمنطقة شرق الترعة في قرية صندفا بمركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق محدود داخل منزل ومخبز بلدي بقرية صندفا غرب مركز بني مزار، وتمت السيطرة عليه وإخماده، دون وقوع مصابين أو خسائر بشرية، وجارٍ حصر التلفيات والخسائر المادية.

تم التحفظ على مكان الحريق بعد السيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لمعرفة سبب نشوب الحريق بمنزل ومخبز بلدي ملك "ع.ا" بقرية صندفا بمركز بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية حريق مخبز المنيا النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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