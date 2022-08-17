إيطاليا: 128 وفاة و36261 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن إصابة 36 ألفا و261 شخصا بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، و128 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة في إيجازها اليومي، بأن إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء بلغت 21 مليونًا و554 آلاف و626 حالة، بنسبة 35.70%، فيما بلغ إجمالي الضحايا 174 ألفًا و300 وفاة، بنسبة 81%.

وذكرت الوزارة أنه تماثل للشفاء 55 ألفًا و396 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 20 مليونًا و545 ألفًا و566 حالة، بنسبة 95.32%.

وأشارت إلى أن إجمالي الفحوصات بلغت 240 مليونًا و345 ألفًا و434 فحصًا، بعدما تم إجراء، خلال الـ24 ساعة الماضية، 228 ألفًا و707 فحوصات.

وكانت إيطاليا سجلت أمس 8 آلاف و941 إصابة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد، و70 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 قبل الماضية.