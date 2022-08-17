الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

حركة «إم 26» تعترض على وجود قوة برخان الفرنسية فى النيجر

قوة برخان الفرنسية
قوة برخان الفرنسية
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منعت سلطات النيجر، اليوم الأربعاء، مسيرة كانت مقررة في نيامي احتجاجًا على وجود جنود من قوة برخان في البلاد، وأعلن منظموها أنهم قرروا إطلاق عريضة تطالب برحيلهم.

وقالت حركة "إم 26" التي تضم منظمات من المجتمع المدني وتصف نفسها بأنها "سلمية" وملتزمة "كرامة وسيادة شعب النيجر"، في بيان لها: إنها تحترم القانون وتأخذ علما بحظر المسيرة.

وأعلنت الحركة، عن أنها قررت "إطلاق عريضة على الإنترنت ضد وجود برخان في النيجر" لمطالبة الرئيس محمد بازوم "بإخراجها من بلدنا" مع "أي قوة شريرة أخرى هدفها زعزعة الاستقرار أو نهب موارد بلادنا ومنطقة الساحل".

وتظاهر العشرات في مدينة بشمال مالي، الأحد الماضي، للدّفع باتّجاه تسريع رحيل قوّة "برخان" الفرنسيّة.

وبعد إخراجها من مالي ستبقى قوة برخان الفرنسية - التي غادر آخر جنودها هذا البلد الإثنين- موجودة في منطقة الساحل لا سيما في النيجر أحد الحلفاء الرئيسيين لفرنسا في المنطقة.

في أبريل الماضي، صوتت غالبية من النواب النيجريين لصالح نص يجيز نشر قوات أجنبية على أراضي البلاد ولا سيما قوات فرنسية لمكافحة المتشددين. 

وفي نهاية نوفمبر 2021 قام متظاهرون في كايا ببوركينا فاسو بإغلاق الطريق أمام قافلة عسكرية من برخان غادرت أبيدجان متوجهة إلى غاو في مالي.

واستأنفت القافلة رحلتها قبل أن يقطع الطريق مجددا متظاهرون غاضبون في تيرا بغرب النيجر.

وقتل ثلاثة متظاهرين برصاص نسب إطلاقه إلى قوات الحكومة النيجرية أو القوات الفرنسية.

ولم تفض التحقيقات إلى تحديد مرتكبي عمليات إطلاق النار بدقة إلا أن السلطات النيجرية تعتقد أنه من المحتمل أن يكونوا فرنسيين، وأعلنت فرنسا والنيجر أنهما تريدان دفع تعويضات لأسر الضحايا.

يشار إلى أن فرنسا أعلنت أول أمس، أن آخر عسكرييها في قوة برخان لمكافحة الإرهابيين في مالي، غادرت بعد مرور 9 أعوام على تواجدهم في الدولة الأفريقية.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان لها، إن المغادرة على خلفية علاقات متوترة بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في باماكو.

النيجر إطلاق عريضة قوة برخان الفرنسية حظر تظاهرة حركة إم 26

رئيس التحرير

وائل لطفي

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