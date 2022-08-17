إخماد حريق بمخزن مصنع كرتون بالعاشر من رمضان دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بمخزن مصنع كرتون بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن مصنع كرتون بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون خسائر في الأرواح.

وتبيَّن نشوب حريق بمخزن على مساحة 100 متر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.