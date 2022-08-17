الأربعاء 17 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

سقوط تشكيل عصابي لتزوير رخص سيارات الإعفاء الجمركي

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير رخص القيادة وتراخيص تسيير سيارات الإعفاء الجمركي.

وأكدت معلومات مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير رخص القيادة وترخيص تسيير السيارات.

وخاصة سيارات الإعفاء الجمركي لظروف الإعاقة وفقًا للاشتراطات المنصوص عليها بالقانون، وتزويرهم تراخيص "القيادة، التسيير" تزويرًا كاملًا باستخدام أجهزة الحاسب الآلى مع حذف ما يفيد "الحظر" من الترخيص ليتمكن حائز السيارة من استخدامها دون تعرضه للمسؤولية القانونية.

مما ترتب عليه أضرار مادية كبيرة لخزينة الدولة تتمثل فى التهرب من سداد الجمارك المستحقة على تلك النوعية من السيارات المعفاة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن «القاهرة، الجيزة، القليوبية» تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلى تبين احتوائها على محادثات نصية ورسائل متبادلة بينهم وبين عملائهم، مبالغ مالية ،متحصلات نشاطهم الإجرامى، عدد من نماذج استخراج رخصة تسيير سيارة وقيادة "خاليين" مزورين تزويراً كاملاً ومعدين لإضافة البيانات، رخصتي قيادة "مزورتين"، ماكينة تغليف وخامات تغليف - جهاز حاسب آلى بمشتملاته محمل عليه مجموعة من برامج الحذف والتعديل "فوتوشوب"، 2 طابعة ألوان، مجموعة من الخامات والأجهزة والأدوات التي يتم استخدامها في عمليات التزوير.

وباستكمال عمليات الفحص الفنى، بالتنسيق مع مديريات أمن «القاهرة، السويس، القليوبية، كفر الشيخ، بورسعيد»، أمكن ضبط 5 سيارات تم تزوير التراخيص الخاصة بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية تشكيل عصابي الاعفاء الجمركي تزوير رخص القيادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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