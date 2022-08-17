الأربعاء 17 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النشرة المرورية في الجيزة.. كثافات متحركة بمحور صفط اللبن

كثافات متحركة
كثافات متحركة
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 تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، في محافظة الجيزة، عدا منطقة مترو الجامعة، ويفضل الاتجاه لشارع الجامعة، وشارع مراد كبديل لذلك، وتعمل الكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبري الجلاء، الساحل، الجامعة، بشكل جيد دون كثافات مرورية.

ويشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يُنصح بسلوك محور روض الفرج، وعن شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، فظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفط للقادم من الدائري إلى جامعة القاهرة ويمكن استخدام محور أحمد عرابي.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس، والجامعة، والجيزة المعدني، ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم؛ وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية؛ للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهرت كثافات مرتفعة بشارع مراد للمتجه إلى شارعي الهرم وفيصل من ميدان الجيزة، ولذا يفضل استخدام شارعي الجامعة أو السودان، أما أكتوبر فتعمل جميع محاوره بشكل طبيعى، بينما تتواجد بعض الأحجام المرورية أعلى كوبري 15 مايو في المناطق الحدودية بين القاهرة والجيزة أعلى مسرح البالون المتجه إلى ميدان لبنان.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة؛ لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق؛ لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية؛ للدفع بالخدمات المرورية، وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة؛ للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.​​​

الحركة المرورية محافظة الجيزة القاهرة ميدان لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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