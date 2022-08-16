المغرب يسجل 100 إصابة جديدة بكورونا.. و163 حالة تعافٍ ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 100 إصابة جديدة، مؤكدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت إجمالي الإصابات إلى مليون و263 ألفًا و591 حالة، بنسبة 3.39%، فيما ثبت العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس عند 16 ألفًا و269 وفاة، بنسبة 1.29%.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكد من تماثل 163 مصابًا للتعافي التام، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و246 ألفًا و446 حالة، بنسبة 98.64%.

ولفتت الوزارة إلى أنه عقب إجراء 7 آلاف و336 من الفحوصات الجديدة، فقد بلغ إجمالي الفحوصات 12 مليونًا و351 ألفا و65 فحصًا، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من عام 2020.

وكان المغرب سجل أمس 38 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفيات، خلال الساعات الـ24 قبل الماضية.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 591 مليونًا و192 ألفًا و492 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و437 ألفًا و953 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 93 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.1 مليون.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و37 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ681 ألفا و557 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفًا و98 وفاة.